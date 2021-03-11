Власти установят минимальную и максимальную стоимость техосмотра

С 1 марта в России должны были вступить ужесточенные правила прохождения техосмотра с обязательной фотофиксацией автомобилей, заезжающих в пункты ТО, и электронными подписями диагностических карт. Все для того, чтобы искоренить незаконную реализацию документов. Но поскольку никто к нововведениям толком не подготовился, реформу отложили до 1 октября.

Таким образом, появилось время на доработку системы ЕАИСТО МВД, дооснащение пунктов ТО необходимым оборудованием, а также на решение проблемы с ценообразованием — одной из самых острых во всей этой истории. Свое предложение уже внес комитет Совета Федерации по экономической политике — его законопроект предусматривает сдерживание стоимости услуги в определенных, пока точно необозначенных рамках.