Власти установят минимальную и максимальную стоимость техосмотра

С 1 марта в России должны были вступить ужесточенные правила прохождения техосмотра с обязательной фотофиксацией автомобилей, заезжающих в пункты ТО, и электронными подписями диагностических карт. Все для того, чтобы искоренить незаконную реализацию документов. Но поскольку никто к нововведениям толком не подготовился, реформу отложили до 1 октября.
Таким образом, появилось время на доработку системы ЕАИСТО МВД, дооснащение пунктов ТО необходимым оборудованием, а также на решение проблемы с ценообразованием — одной из самых острых во всей этой истории. Свое предложение уже внес комитет Совета Федерации по экономической политике — его законопроект предусматривает сдерживание стоимости услуги в определенных, пока точно необозначенных рамках.
Впрочем, авторы документа предлагают не только установить «коридор», обезопасив, вроде как, автовладельцев от жадных коммерсантов, но и передать полномочия по аккредитации и ведению реестра операторов Федеральной службе по аккредитации, лишив таковых Российский союз автостраховщиков (РСА). Это, по их словам, позволит исключить коррупционную составляющую, усилить государственный контроль и даже снизить число аварий с неисправными ТС.
Так хорошо это или плохо, что цены закрепят в определенном коридоре? Если этот определенный коридор будет адекватным, неразорительным для водителей, то, конечно, хорошо. Однако это не решит другую проблему — операторы все так же смогут цепляться к каждой мелочи, не влияющей на безопасность транспортного средства, вынуждая автовладельца проходить ТО — разумеется, платно — по несколько раз.