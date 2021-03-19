Стало известно, какую модель Lexus покупать выгоднее всего

Аналитики агентства «Автостат» рассчитали так называемые индексы остаточной стоимости, после чего составили рейтинг моделей старше 5 лет. В своих категориях лидирующие позиции заняли модели RX, NX, LX, ES и GX от марки Lexus.

Так, в категории премиальных полноразмерных кроссоверов лидерами оказались две модели Lexus: спустя пятилетку, NX сохраняет 79,5% от «прайса» пятнадцатого года, а Lexus RX — 75,6%. Превосходно себя продемонстрировал и Lexus ES. У бизнес-седана через 5 лет сохранилось 72,1% от первоначальной стоимости.

Обладатель лучшей остаточной стоимости среди трехлетних полноразмерных внедорожников — Lexus LX — продемонстрировал аналогичный результат среди «пятилеток»: автомобиль 2015 года выпуска сейчас сохраняет цену на среднем уровне 75,3% от изначальной. На второй строчке рейтинга расположился Lexus GX — его результат 74,1%.

И еще. При покупке нового авто надо быть предельно внимательным. Интернет буквально пестрит предложениями купить, например, остатки «Дастеров» первого поколения по очень привлекательным ценам: продавцы готовы «скинуть» 300 000 или все 400 000 рублей на уходящую модель! И находятся простаки, готовые прокатиться на этом «аттракционе невиданной щедрости».