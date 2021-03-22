У Lamborghini Aventador на ходу может открыться капот

Как сообщает пресс-служба «Росстандарта», на некоторых Aventador SVJ Coupe могут разболтаться винты петель капота. Понятно, что на высокой скорости при сильном ускорении ветер способен «подхватить» приоткрытый капот!

Возможен даже «полный отрыв» детали от автомобиля, а это, разумеется, может стать причиной аварии. Поэтому на всех проданных «Авентадорах» будут заменены соотвествующие болты крепления петель.

И продолжая тему дорогих авто. Обновленный кроссовер Bentayga, наконец, стал доступен для российских миллионеров. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.