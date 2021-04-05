Столичный Дептранс устроил новые платные парковки в «спальных районах»

Дептранс Москвы официально ввел в действие новые зоны в городе, где с водителей берут деньги за стоянку у бордюра. «Новые платные и резидентские парковочные места появятся в 22 районах Москвы с понедельника, 5 апреля», сообщает ведомство. Речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Напомним, что платная стоянка на улицах столицы впервые была введена в 2012-ом году. Сначала власти уверяли горожан, что она охватит только исторический центр города. Затем платную зону расширили до границ Садового кольца. Через короткое время плату за стоянку у бордюра начали брать уже в пределах Третьего транспортного кольца. А уже после этого Дептранс окончательно перестал стесняться и теперь вводит платную парковку вообще везде, где сему вздумается, каждый раз прикрываясь просьбами неких мифических местных жителей. И не обращая внимания на протесты и петиции реальных обитателей районов, получающих платную парковку.

Характерно, что, например, в Строгино, в тех местах, где только что вели плату за стоянку на улице, «местные жители», видимо попросившие организовать для себя стоянку за деньги вообще отсутствуют как класс: поскольку в промзоне люди не живут.