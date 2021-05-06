Что чаще всего отправляют россияне через услугу доставки на такси

И действительно: таксисты ведь не проверяют содержимое коробочек, которые им отдают заказчики. А в них фактически может быть, что угодно. Впрочем, любой из пользователей сейчас имеет аккаунт, легко проверяемый в случае необходимости. Если он, конечно, не фейковый.

Чаще всего с помощью доставки клиенты отправляют личные вещи. В частности, одежду, ключи, технику и документы. Об этом свидетельствует опрос пользователей сервиса такси «Ситимобил». Впрочем, вряд ли кто-то из клиентов признался бы в том, что в посылке хранились, к примеру, патроны или препараты, запрещенные к обороту на территории нашей страны.

В среднем подобные поездки по столице составляют порядка 15 километров, а самой дальней оказалась перевозка бандероли на такси из Москвы в Смоленскую область — без малого на 340 километров. Чаще всего услугами доставки россияне пользуются в обеденное время — с 12 до 13 часов. Самым невостребованным днем для транспортировки посылок ожидаемо считается воскресенье.