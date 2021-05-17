В России из-за паркшеринговых спекулянтов могут резко подорожать все парковки

Первый паршеринг заработает уже в этом мае в Санкт-Петербурге, а к концу нынешнего года, как уверяют его организаторы, «пропишется» и в Москве, и других отечественных городах-миллионниках. Принцип работы сервиса прост: водитель, загрузив в смартфон соответствующее приложение, сможет в нужной ему локации найти свободное парковочное место даже при условии, что все они заняты!
Как такое возможно, спросите вы? Элементарно, Ватсон! Парковку ему освободит другой водитель за умеренную плату. Первому участнику «сделки» удовольствие, по словам владельцев сервиса, обойдется в 200 рублей, А второй заработает 150 рублей.
Правда, немедленно возникает вопрос — с какой стати уже припарковавшийся будет уступать свое место под солнцем? Особенно в тех городских районах, где стоянок — явный дефицит. Вряд ли человек в здравом уме и трезвой памяти резко бросит все свои дела ради полутора сотен «деревянных». Но как тогда владельцы сервиса собираются только в Москве «поднимать» не менее 12 млрд. рублей в год?
Как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», им в этом могут помочь несознательные элементы из числа неработающих граждан и приезжие. Достаточно в самых проблемных, с точки зрения парковки, местах «бросить» десток-другой каршеринговых авто — и можно спокойно стричь купоны, оперативно отзываясь на запросы страждущих.
С другой стороны, не будем забывать, что в той же Первопрестольной невиданными темпами расширяется зона платной парковки. И, скажем, в зоне с тарифом 380 ₽/час подобный шеринг (380+200) станет для автовладельца очень накладным. Да даже там, где парковка сейчас обходится в 40—60 рублей, «лишние» две сотни лишними совсем не покажутся.
Однако автор идеи и основатель проекта Дэвид Мюллер-Мееркат считает иначе:
– Услуга паркшеринга — это только начало, — говорит он. — Мы верим, что в будущем сможем расширить ее с помощью других сервисов для автовладельцев…