В России из-за паркшеринговых спекулянтов могут резко подорожать все парковки

Первый паршеринг заработает уже в этом мае в Санкт-Петербурге, а к концу нынешнего года, как уверяют его организаторы, «пропишется» и в Москве, и других отечественных городах-миллионниках. Принцип работы сервиса прост: водитель, загрузив в смартфон соответствующее приложение, сможет в нужной ему локации найти свободное парковочное место даже при условии, что все они заняты!

Как такое возможно, спросите вы? Элементарно, Ватсон! Парковку ему освободит другой водитель за умеренную плату. Первому участнику «сделки» удовольствие, по словам владельцев сервиса, обойдется в 200 рублей, А второй заработает 150 рублей.

Правда, немедленно возникает вопрос — с какой стати уже припарковавшийся будет уступать свое место под солнцем? Особенно в тех городских районах, где стоянок — явный дефицит. Вряд ли человек в здравом уме и трезвой памяти резко бросит все свои дела ради полутора сотен «деревянных». Но как тогда владельцы сервиса собираются только в Москве «поднимать» не менее 12 млрд. рублей в год?