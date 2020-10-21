Сколько платят операторы каршеринга за парковку своих авто в Москве

Напомним, что в начале августа этого года глава московского Дептранса Максим Ликсутов признал, что в его ведомство поступает много жалоб от москвичей на то, что «часто каршеринг забивает парковку у их дома, и жителям совсем не остается парковочных мест». При этом он, правда, он напомнил, что арендные автомобили ставят такие же местные жители — и имеют на это право. Тем не менее, для решения этой проблемы чиновник пообещал обсудить следующие изменения.

Так, часть парковок, где места занимают в основном,местные жители (более 80%) может быть исключена из «льготного» абонемента для операторов каршеринга, и там можно будет оставлять арендную машину только за действующий для всех тариф. Для пользователей сервиса такая парковка останется бесплатной. У резидентов-местных жителей остаются свои обычные льготы на свои личные автомобили. А через 1—2 года необходимо будет предусмотреть время действия «льготного» абонемента на занятие парковок. Например, не более 1,5—2 часов нахождения на одном месте. Это поможет стимулировать компанию каршеринга быстрее «отдавать» машину и не занимать парковку надолго.

Напомним, что в настоящий момент для рядового горожанина парковка на всех платных стоянках улично-дорожной сети столицы обойдется за год в 370 000 рублей, на территории от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы — 150 000 рублей, а на пространстве от внешней стороны Бульварного кольца до границ Москвы — 300 000 рублей. То есть ответ на вопрос: «А за чей счет операторы каршеринга платят за парковку менее 10% от стоимости годового абонемента?» — очевиден и печален. Отказ от личного авто финансируют жители столицы, внося своими налогами вклад в развитие каршерингового бизнеса.