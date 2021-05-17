ГИБДД «вооружилась» системой, предупреждающей о приближении нарушителя ПДД

Новейшей мобильное приложение пока появилось в распоряжении сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге. Вероятно, позднее подобный софт появится у гаишников на всей территории нашей страны. Подробностей о технологичной системе, которую взяли на вооружение инспекторы ДПС, практически нет. Ясно одно: с помощью смартфона или планшета служивые смогут фиксировать на проезжей части автомобили без регистрации в ГИБДД, а также машины с запретом на эксплуатационные действия.

Кроме того, уверяет отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области, у придорожных полицейских появится возможность определять на проезжей части водителей, уже лишенных права управления транспортным средством. Вероятно, сюда также подпадут нарушители, покинувшие место ДТП для последующего лишения водительских прав через суд.

Софт объединяет сведения из базы ГИБДД, а также данные о дорожных прегрешениях, полученные с камер автоматической фиксации нарушений ПДД.