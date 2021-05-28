Фургон, разбитый в ДТП с Ефремовым, выставили на продажу

На сайте «Авито» появилось предложение купить аварийный ВИС-2349. Несмотря на полную «затоталенность» (очевидно, что автомобиль восстановлению не подлежит) продавец хочет получить за этот «объект недвижимости» 2019 года выпуска аж 180 000 рублей!

По характерным повреждениям, оклейке фургона и некоторым другим деталям, включая номер 74 на передней стенке грузового отсека, можно сделать однозначный вывод, что это та самая машина, которую «подбил» пьяный актер Ефремов.

Правда, кому могут понадобиться дорогущие «останки» автомобиля, в котором вдобавок погиб человек, сложно представить…

Кстати, сразу после нашумевшей аварии у многих возник вопрос: почему Михаил Ефремов не пострадал, а фургон на базе LADA Granta в результате ДТП превратился в груду искореженного металла?

Тогда возникло предположение, что машину ранее собрали из нескольких частей, что и привело к гибели ее водителя Сергея Захарова. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации.