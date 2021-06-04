Сотрудники Ульяновского автозавода похитили запчасти на миллион рублей

Теперь «команде» из десяти человек грозит наказание по факту хищения имущества в особо крупном размере. Это пункты «А" и "Б» части 4 статьи 158 УК РФ. Согласно действующему законодательству, за такое деяние можно получить лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей!

Судя по фотографиям, сотрудники УАЗа не разменивались на мелочи: с завода «уходили» колесные диски, стекла и прочие недешевые компоненты.

Впрочем, по размаху азовцам далеко до «бригады» из Тольятти: работники АВТОВАЗа придумали изощреннейшую схему, чтобы украсть 10 миллионов.