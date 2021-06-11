Страховщики недовольны идеей отмены обязательного техосмотра легковушек

‑Ну кто за свой счет поедет проверяться? Мы же знаем нашего водителя: пока что-то не отвалится, никто никуда не поедет, ‑ заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Выступая с таким громким заявлением, функционер страхового объединения, надо полагать, либо судит о других автомобилистах по себе, либо выступает в качестве лоббиста интересов операторов техосмотра. Ведь от отмены обязательного ТО для частных легковушек пострадают доходы именно этих компаний. Эту версию косвенно подтверждает бурная негативная реакция на логичную идею Черникова в профильных телеграмм-каналах операторов техосмотра, которую наблюдал «Коммерсант».

Напомним, что генерал ГИБДД Михаил Черников предложил вчера, 10 июня сделать добровольным прохождение техосмотра для легковушек граждан. Обязательным ТО должно остаться лишь для машин такси, автобусов и грузовиков. По мнению Черникова, частные автовладельцы вынуждены платить за обязательное ТО не ради поддержания своих авто в надлежащем техническом состоянии, а потому, что их заставляет это делать закон.