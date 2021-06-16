Россиянам обещают рекордно дорогое дизтопливо этим летом

Что же произошло? На европейском рынке сейчас сильно растут цены на дизтопливо, а это, соответственно, подстегнуло резкий рост на оптовом рынке внутри России. Как рассказал «Коммерсанту» глава «Петромаркета» Иван Хомутов, сейчас средняя чистая маржа от торговли дизтопливом на АЗС уже находится «на нуле», а вскоре может вообще стать отрицательной.

Кроме того, добавляет нервозности большая модернизация нескольких нефтепераорабатывающих заводов — в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. А вскоре на ремонт встанет нижнекамский НПЗ «Танеко».

В ближайшее время правительство и нефтяники должны сесть за стол переговоров. При этом Минэнерго считает, что рынок солярки стабилен, а случись что — можно перенаправить экспортные объемы для удовлетворения внутренного спроса.

Чем все закончится, предсказать трудно. Власти делают хорошую мину при плохой игре, а эксперты, нефтяники и перевозчики уверены, что этим летом мы удивимся ценникам на дизтопливо на российских заправках. И, скорее всего, последние, как обычно, окажутся правы…

И продолжая топливную тему. Мы помним, как некоторое время назад на прилавках продуктовых магазинов появился «девяток яиц»: в лотке было упаковано 9, а не 10 яиц. В целом, этот метод уже давно практикуется производителями питания (например, в пачке муки можно встретить 900 граммов вместо килограмма). А теперь этой «фишкой» решили воспользоваться автозаправочные станции.