Почему целый район в центре Москвы отгородили от «чужих» автомобилей

– Решение, которое напрашивается на Патриарших самой собой — возвращение к истокам. Организация двухстороннего движения на Малой Бронной, как было до «благоустройства», сужение тротуаров до нормальных размеров, за счет чего станет возможным и добавление парковочных мест по двум сторонам дороги. Плюс — увеличение количества и повышение качества работы полиции в ночные часы у мест притяжения для контроля за соблюдением закона о тишине, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» Петр Шкуматов.

Тем же, кто продолжает настаивать на том, что из Москвы нужно делать вечно гуляющий и пьяный пешеходный «рай», стоит все-таки внимательнее присмотреться и прислушаться к жителям Патриарших, да и прочих районов города. Которым нужны не новые смузи-бары и пешеходные зоны по замощенному плиткой 109-километровому МКАД, не чертово колесо над балконом, а возможность удобно перемещаться на любом подходящем моменту и ситуации виде транспорта по своим делам или с семьей, и отдыхать в спокойной обстановке.

Возможность комфортно отдыхать и работать (при этом не устраивая из города отгороженные заборами резервации) — вот так выглядит город для людей. А то, что удалось создать в центре Москвы, да и в ряде других районов столицы сейчас — это что-то совсем противоположное.