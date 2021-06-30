Почему целый район в центре Москвы отгородили от «чужих» автомобилей

В Москве, пока в рамках эксперимента, ограничили въезд автомобилей в район Патриарших прудов в вечернее время. Новация стала ответом на жалобы местных жителей на шум, но ожидаемо была воспринята неоднозначно остальными горожанами. Есть ли возможность найти компромисс в противоречивых пожеланиях москвичей разобрался портал «АвтоВзгляд».
Шах и мат модной урбанистической доктрине, как ни странно, поставили резиденты одного из самых элитных и благоустроенных районов Москвы. Они свели к нулю главный лозунг сторонников повальной «пешеходизации», заявив, что все эти шумные развлекательные зоны и «самокатопрокаты» — так называемые точки притяжения туристов и любителей ночной жизни, совершенно не то, что хотят видеть каждый день москвичи у себя под окнами.
По мнению активистки района Патриарших Галины Мельниковой больше всего проживающие на Малой Бронной и прочих прилегающих улицах люди хотят не фейерверков и афтепати, а спокойно жить и отдыхать. А это значит — иметь достаточное количество мест для парковки, возможность подъезжать к дому без пробок и не вздрагивать в три утра от очередного дынц-дынц-дынц из колонки пристроившейся под окном пьяной компании.
Но надо ли для решения этой проблемы ограничивать проезд для авто и мототранспорта «не местных» жителей? По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, совершенно очевидно, что — нет. Проблема не в машинах, а в людях, которые придумали спроектировать этот «Луна-парк» в жилой зоне. И не подумали о том, каково будет местным жителям в этом извечном районе-празднике.
– Решение, которое напрашивается на Патриарших самой собой — возвращение к истокам. Организация двухстороннего движения на Малой Бронной, как было до «благоустройства», сужение тротуаров до нормальных размеров, за счет чего станет возможным и добавление парковочных мест по двум сторонам дороги. Плюс — увеличение количества и повышение качества работы полиции в ночные часы у мест притяжения для контроля за соблюдением закона о тишине, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» Петр Шкуматов.
Тем же, кто продолжает настаивать на том, что из Москвы нужно делать вечно гуляющий и пьяный пешеходный «рай», стоит все-таки внимательнее присмотреться и прислушаться к жителям Патриарших, да и прочих районов города. Которым нужны не новые смузи-бары и пешеходные зоны по замощенному плиткой 109-километровому МКАД, не чертово колесо над балконом, а возможность удобно перемещаться на любом подходящем моменту и ситуации виде транспорта по своим делам или с семьей, и отдыхать в спокойной обстановке.
Возможность комфортно отдыхать и работать (при этом не устраивая из города отгороженные заборами резервации) — вот так выглядит город для людей. А то, что удалось создать в центре Москвы, да и в ряде других районов столицы сейчас — это что-то совсем противоположное.