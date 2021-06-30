Глава ГИБДД Михаил Черников жестко раскритиковал идею снижения скорости в городах

– В первую очередь тот, кто предлагает такое снижение, думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах, в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация, — сказал в интервью газете «Аргументы и факты» глава ГИБДД Михаил Черников.

Он посоветовал инициаторам этой идеи, для осознания абсурдности выдвигаемой ими инициативы, самим сесть за руль и проехать по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч.

Напомним, что Дептранс столицы, на основе обращений 584 граждан, утверждает, что 70% жителей города якобы выступает за снижение разрешенной скорости на дорогах Москвы.