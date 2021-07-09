Оказалось, что автобусы в России непригодны для перевозки людей

Фото: fotobus.msk.ru.
Это полный провал: согласно данным, которые публикует ГИБДД, более 60 процентов автобусов, приехавших на техосмотр, этот самый техосмотр не прошли. То есть, проще говоря, возить людей на такой технике нельзя…
Алексей Кованов

Список неисправностей, по которым «бусы» завернули на техосмотре, вызывает оторопь: это проблемы по части тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, плюс дефекты ремней безопасности и стояночного тормоза. И здесь абсолютно любой механик скажет, что любая из перечисленных проблем (кроме, пожалуй, истории с ремнями) может стать причиной серьезной аварии.

При этом ГИБДД при всей опасности сложившейся ситуации лишь выпускает никому не нужный циркуляр, в котором призывает владельцев техники «провести соответствующую подготовку автобусов перед предоставлением на технический осмотр и поддержание в технически исправном состоянии при их эксплуатации».

Между тем, в современной России даже женщины с детьми массово отказываются от общественного транспорта. Несмотря на то, что власти активно пересаживают граждан на метро, автобусы и электрички, большинство «безлошадных» россиян все равно предпочитает такси и каршеринг. И, как показывают данные от Госавтоинспекции, правильно делают.

штрафы, ТО, ГИБДД, коммерческий транспорт, скандал
9 июля 2021
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