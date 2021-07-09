Оказалось, что автобусы в России непригодны для перевозки людей

Список неисправностей, по которым «бусы» завернули на техосмотре, вызывает оторопь: это проблемы по части тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, плюс дефекты ремней безопасности и стояночного тормоза. И здесь абсолютно любой механик скажет, что любая из перечисленных проблем (кроме, пожалуй, истории с ремнями) может стать причиной серьезной аварии.

При этом ГИБДД при всей опасности сложившейся ситуации лишь выпускает никому не нужный циркуляр, в котором призывает владельцев техники «провести соответствующую подготовку автобусов перед предоставлением на технический осмотр и поддержание в технически исправном состоянии при их эксплуатации».

Между тем, в современной России даже женщины с детьми массово отказываются от общественного транспорта. Несмотря на то, что власти активно пересаживают граждан на метро, автобусы и электрички, большинство «безлошадных» россиян все равно предпочитает такси и каршеринг. И, как показывают данные от Госавтоинспекции, правильно делают.