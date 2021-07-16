Почему россиянам стали массово отказывать в получении автокредитов

Любопытно, что снижение количества одобренных заявок не помешало банкам выдать рекордное количество автокредитов: в первом полугодии число займов достигло 16 000, что сразу на 29% выше рекорда 2019-го. Такие данные приводят «Ведомости» псо ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Что касается причины отказов, то она, скорее всего, такова: самих запросов стало сильно больше, и, соответственно, увеличился процент заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Еще бы, ведь дефицит машин и их тотальное подорожание вызвали ажиотаж на авторынке. Народ сметает все подряд. В том числе, и в кредит. При этом банки сейчас стараются привлекать заемщиков «хорошего качества».

Между тем, купить машину только на собственные наклопления становится все труднее, ведь новые легковушки в России продолжают дорожать — только за период с 1 по 15 июля прайс-листы скорректировали сразу 14 автопроизводителей.