В московском каршеринге появились бескомпромиссные внедорожники Jeep Wrangler Sahara

Двухдверный Jeep Wrangler Sahara доступен для пользователей «Драйва» старше 26 лет и с 6-летним стажем вождения по фильтру «Жара» в приложении. Автомобиль подойдет как для поездок по городу, так и для путешествий на природу — например, можно выбрать направление для поездок загород в специальном разделе с подборками маршрутов.

Арендовать машину можно будет по минутам, часам или на несколько дней. Притом всего за 5 минут клиент сможет превратить машину в полукабриолет: половинка крыши снимается и убирается в багажник.

Кстати, россияне опять распробовали автомобили Jeep. Некогда культовая на постсоветском пространстве марка за последние годы стала сугубо нишевым игроком, продавая совсем небольшие тиражи своих кроссоверов и внедорожников. Однако в последнее время спрос на «Джипы» снова начал расти.