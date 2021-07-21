У автодилеров могут всплыть «убитые» автомобили из каршеринга

Фото: BelkaCar.
Российские автодилеры вполне готовы пополнять свои склады, выкупая автомобили из сервисов подписки и каршеринга. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как убитые поминутной арендой авто могут появиться на площадках автосалонов.
Алексей Кованов

Так, в рамках форума автобизнеса "Used Cars Forum — 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты' от представителя марки LADA Кирилла Курицына прозвучала мысль, что сначала компании, что занимаются прокатом техники, должны установить жесточайшие требования к эксплуатации машин, дабы дилеры охотно выкупали такие экземпляры для последующей реализации.

Его поддержал Дмитрий Паткин из BMW, подчеркнувший, что, прежде всего, должна вырасти культура вождения — то есть появиться бережное отношение к каршеринговым автомобилям. При этом Дмитрий Астрахан из Jaguar Land Rover уточняет: по его мнению, клиенты, которые берут автомобиль по подписке, вполне себе аккуратны.

Так что «подписочные» автомобили могут «всплыть» на дилерских площадках уже скоро. А вот для торговли каршеринговым секонд-хендом время еще не пришло — народ слишком безответственно относится к этому виду транспорта.

Кстати, прямо сейчас каршеринговые компании разрабатывают способы выявить недисциплинированных водителей из массы своих клиентов. Для этого они применяют компьютерные программы, анализирующие манеру вождения каждого из них.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, каршеринг
21 июля 2021
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