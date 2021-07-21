У автодилеров могут всплыть «убитые» автомобили из каршеринга

Так, в рамках форума автобизнеса "Used Cars Forum — 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты' от представителя марки LADA Кирилла Курицына прозвучала мысль, что сначала компании, что занимаются прокатом техники, должны установить жесточайшие требования к эксплуатации машин, дабы дилеры охотно выкупали такие экземпляры для последующей реализации.

Его поддержал Дмитрий Паткин из BMW, подчеркнувший, что, прежде всего, должна вырасти культура вождения — то есть появиться бережное отношение к каршеринговым автомобилям. При этом Дмитрий Астрахан из Jaguar Land Rover уточняет: по его мнению, клиенты, которые берут автомобиль по подписке, вполне себе аккуратны.

Так что «подписочные» автомобили могут «всплыть» на дилерских площадках уже скоро. А вот для торговли каршеринговым секонд-хендом время еще не пришло — народ слишком безответственно относится к этому виду транспорта.

Кстати, прямо сейчас каршеринговые компании разрабатывают способы выявить недисциплинированных водителей из массы своих клиентов. Для этого они применяют компьютерные программы, анализирующие манеру вождения каждого из них.