Geely помогает людям бороться с наводнениями

Фото: sputnik.kz.
В последние несколько дней многие жители провинции Хэнань пострадали от проливных дождей и, соответственно, катастрофических наводнений. Регионам, испытывающим последствия природной катастрофы, потребовалась срочная помощь. Казалось бы, причем тут автопром?
Алексей Кованов

Geely Holding и Фонд Ли Шуфу (это основатель бренда Geely) выделят 30 000 000 юаней на преодоление последствий наводнения и помощь пострадавшим. Денежная помощь составит 25 000 000 юаней. Также компания предоставит три поисково-спасательных дрона и другое оборудование для поиска людей стоимостью 5 000 000 юаней.

Беспилотные летательные аппараты разработаны компанией Aerofugia, что входит в Geely Technology Group. При этом вышеупомянутая компания направит группу технической помощи для поддержки работы оборудования в процессе спасательных операций.

Вдобавок Geely Auto создаст группы по предотвращению наводнений и оказанию помощи при стихийных бедствиях. Компания объединит усилия дилеров и поставщиков для создания круглосуточной аварийно-спасательной службы на дорогах.

А еще Geely Auto рассказала о количестве проданных по всему миру автомобилей под марками Geely и LYNK & CO. Как и предполагал портал «АвтоВзгляд», они продемонстрировали хорошую динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого коронавирусного года.

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26 июля 2021
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