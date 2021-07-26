Geely помогает людям бороться с наводнениями

Geely Holding и Фонд Ли Шуфу (это основатель бренда Geely) выделят 30 000 000 юаней на преодоление последствий наводнения и помощь пострадавшим. Денежная помощь составит 25 000 000 юаней. Также компания предоставит три поисково-спасательных дрона и другое оборудование для поиска людей стоимостью 5 000 000 юаней.

Беспилотные летательные аппараты разработаны компанией Aerofugia, что входит в Geely Technology Group. При этом вышеупомянутая компания направит группу технической помощи для поддержки работы оборудования в процессе спасательных операций.

Вдобавок Geely Auto создаст группы по предотвращению наводнений и оказанию помощи при стихийных бедствиях. Компания объединит усилия дилеров и поставщиков для создания круглосуточной аварийно-спасательной службы на дорогах.

А еще Geely Auto рассказала о количестве проданных по всему миру автомобилей под марками Geely и LYNK & CO. Как и предполагал портал «АвтоВзгляд», они продемонстрировали хорошую динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого коронавирусного года.