Росстандарт вдруг решил, что в России перестали торговать «паленым» топливом

Фото: respublic.net.
Новость, которую многие наши коллеги подадут под эффектным соусом «Опубликован полный список сомнительных АЗС», по факту оказалась громким пшиком. А все потому, что Росстандарт, опубликовавший этот самый список, сделал свою работу из рук вон плохо.
Алексей Кованов

Итак, ведомство озвучило итоги проверки качества топлива на российских АЗС по итогам первого полугодия. Динамика, по мнению специалистов этой структуры, сплошь положительная: нарушения были выявлены на 7% станций, хотя годом ранее этот показатель составлял 11,2%. В количественном выражении выходит, что из 535 проверенных контрольно-надзорными органами бензоколонок вопросы возникли только… к 38. И это по всей стране!

Между тем, по мнению АНО «Мониторинг АЗС» и активистов ОНФ, число заправок-нарушителей только в Москве и Подмосковье сегодня составляет примерно 10%. Скажем, из 1000 проведенных общественниками тестов проверку не прошли 156 АЗС. А статистика Росстандарта вдвое оптимистичнее…

Почему так? Да потому, что плановые проверки, как показывает практика, совершенно неэффективны, поскольку проверяемый субъект заранее уведомлен о приезде контролеров и готов к надзорным мероприятиям…

Правда, с 1 июля 2021 года начал действовать новый федеральный закон «О надзорной деятельности». Он меняет подход к государственному контролю, а также вводит свежие инструменты надзора, включая контрольную закупку, мониторинговую закупку, выборочный контроль и многое другое. Возможно, после этого проверки Росстандарта перестанут быть чистой формальностью.

АЗС, бензин, дизельное топливо, скандал
5 августа 2021
358