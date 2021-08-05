Росстандарт вдруг решил, что в России перестали торговать «паленым» топливом

Итак, ведомство озвучило итоги проверки качества топлива на российских АЗС по итогам первого полугодия. Динамика, по мнению специалистов этой структуры, сплошь положительная: нарушения были выявлены на 7% станций, хотя годом ранее этот показатель составлял 11,2%. В количественном выражении выходит, что из 535 проверенных контрольно-надзорными органами бензоколонок вопросы возникли только… к 38. И это по всей стране!

Между тем, по мнению АНО «Мониторинг АЗС» и активистов ОНФ, число заправок-нарушителей только в Москве и Подмосковье сегодня составляет примерно 10%. Скажем, из 1000 проведенных общественниками тестов проверку не прошли 156 АЗС. А статистика Росстандарта вдвое оптимистичнее…

Почему так? Да потому, что плановые проверки, как показывает практика, совершенно неэффективны, поскольку проверяемый субъект заранее уведомлен о приезде контролеров и готов к надзорным мероприятиям…

Правда, с 1 июля 2021 года начал действовать новый федеральный закон «О надзорной деятельности». Он меняет подход к государственному контролю, а также вводит свежие инструменты надзора, включая контрольную закупку, мониторинговую закупку, выборочный контроль и многое другое. Возможно, после этого проверки Росстандарта перестанут быть чистой формальностью.