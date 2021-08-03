LADA нашла хитрый способ, как не поднимать цены на автомобили

Так, с августа 2021 года на LADA Vesta Comfort тканевые вставки на обивках дверей уступят место более дешевым пластиковым, а вместо продвинутой медиасистемы EnjoY Pro появится более простая. Кроме того, в начальных версиях Classic и Comfort со стороны переднего пассажира исчезнут потолочные поручни.

Но это еще не весь список упрощений! Со всех машин будут убраны датчики присутствия переднего пассажира — он напоминает, если человек забыл пристегнуться. Кроме того, у универсалов SW и SW Cross фирменный органайзер и двойной полик багажного отделения вскоре станут достоянием лишь топовых комплектаций.

Увы, но все эти мелкие уловки нужны, чтобы сохранить цены на нынешнем уровне, сообщает ресурс «Лада.Онлайн». Ведь конкуренты-иномарки дорожают не по дням, а по часам: недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как за последние подгода изменились цены на самые популярные модели российского рынка.