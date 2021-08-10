Хозяева заправок опять просят поднять цены на бензин

Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет». По мнению экспертов, чтобы выйти «в ноль», стоимость бензина сейчас надо увеличить на 6%, но тогда этот скачок превысит рост индекса потребительских цен. А регуляторы сейчас строго следят за тем, чтобы ценники менялись строго на величину объявленной инфляции. Получается замкнутый круг.

Впрочем, после запуска в августе модернизированных заводов «Газпрома» в Сургуте и «Роснефти» в Самаре ситуация должна измениться — топлива на рынке станет больше, а значит и оптовые котировки поползут вниз.

Вдобавок «Роснефть» готова отложить ремонты на Рязанской НПК и Ангарской НХК, а экспорт пока находится на низком уровне июля 2021 года. Все это гарантирует рост предложения и — опять же — наверняка немного «продавит» оптовые цены.

И продолжая «бензиновую» тему: Росстандарт вдруг решил, что в России перестали торговать «паленым» топливом! Именно такой вывод редакция портала «АвтоВзгляд» сделала, изучив итоги проверки качества топлива на российских АЗС за первое полугодие.