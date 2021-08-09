В Сети показали редкие фото, каким мог быть путинский «Кортеж»

Фото: Интернет-музей Маруся Моторс.
В интернете вовсю вспоминают, что НАМИ, став единственным исполнителем по созданию машины на единой модульной платформе, выбрал подрядчиками связанные между собой ООО «Маруся Моторс» и ООО Е. М. М. И если бы «Маруся» продолжила работать над будущим «Кортежем», седан и внедорожник под маркой Aurus выглядели совсем иначе.
Алексей Кованов

Интернет-музей «Маруся Моторс» опубликовал фотографии, ориентировочно датированные началом 2014 года — то есть незадолго до кончины «Маруси». В НАМИ были презентованы макеты лимузинов Marussia L1, кроссовера Marussia FB и минивэна Marussia V1, разработкой которых занималась команда дизайнеров под руководством Максима Чащина.

Можно сделать вывод, что коллектив господина Чащина ориентировался на дизайн «Волги» ГАЗ-21. Как мы знаем, в итоге от услуг компании Николая Фоменко было решено отказаться, а будущие «Арусы» стали совсем другими — похожими на сталинские лимузины ЗиС. Очевидно, на таком сходстве настоял главный заказчик автомобиля — Кремль.

Напомним, что к выпуску отечественных премиальных седанов Aurus Senat на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане приступили только этой весной. Позднее производственную линейку пополнит кроссовера Aurus Komendant. Представители бренда сообщают, что завод способен «при определенных условиях» изготавливать до 5000 автомобилей в год.

Обем моделям заготовлена гибридная установка, состоящая из бензинового двигателя V8 мощностью 598 л. с. и 62-сильного электромотора. Тягу на все колеса распределяет 9-скоростная автоматическая трансмиссия российской марки КАТЕ.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», желающим приобрести экземпляр из приветственной серии придется заплатить аж 22 000 000 рублей за машину. Но дальше будет интереснее: распродав первые машины, Aurus планирует заняться демпингом, отдавая «седаны» по «бросовой» цене в 18 000 000 «целковых».

производители, история модели, история
9 августа 2021
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