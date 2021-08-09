В Сети показали редкие фото, каким мог быть путинский «Кортеж»

Интернет-музей «Маруся Моторс» опубликовал фотографии, ориентировочно датированные началом 2014 года — то есть незадолго до кончины «Маруси». В НАМИ были презентованы макеты лимузинов Marussia L1, кроссовера Marussia FB и минивэна Marussia V1, разработкой которых занималась команда дизайнеров под руководством Максима Чащина.

Можно сделать вывод, что коллектив господина Чащина ориентировался на дизайн «Волги» ГАЗ-21. Как мы знаем, в итоге от услуг компании Николая Фоменко было решено отказаться, а будущие «Арусы» стали совсем другими — похожими на сталинские лимузины ЗиС. Очевидно, на таком сходстве настоял главный заказчик автомобиля — Кремль.