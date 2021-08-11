Преступники обкрадывали фуры прямо на ходу

В ноябре прошлого года водитель автопоезда пожаловался полицейским, что из его грузовика при перегоне по федеральной трассе между Красноярском и Иркутском пропало несколько коробок разлнообразной электроники — от жидкокристаллических телевизоров до карт памяти.

Общая сумма ущерба превысила 1 000 000 рублей, потому следователи незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Притом полицеские быстро вспомнили, что ранее фуры на ходу «вскрывал» житель Тайшета, только что отсидевший за такое преступление 5 лет. Недавно вышедший из мест не столь отдаленных гражданин старательно отпирался от нового эпизода… Вот только часть похищенного почему-то обнаружилась во дворе его собственного дома.

Дальше — больше. У приятелей тайшетинца нашлась пара прелюбопытнейших машин: с откидным лобовым стеклом, а также металлическим кольцом для крепления троса. У грузового фургона передняя часть кабины вдобавок была обшита мягким материалом.

Как предполагают следователи, 54-летний глава семейства и его 33-летний сын догоняли одинокие грузовики, прижимались вплотную (к тому самому кольцу крепилась смягчающая удар шина) и разгружали полуприцепы грузовиков. И все это — на скорости 80—90 км/ч.