Почему в России перестали ставить дефлекторы на стекла автомобилей

Лихие девяностые с их вишневыми «девятками» и 140-ми «мерсами» канули в Лету вместе с богатыми двухтысячными и полными надежд десятыми. На дворе уж третье десятилетие двадцать первого века, и многие старые привычки незаметно ушли в прошлое. Так случилось и с дефлекторами на окнах, которые покупались на шумных развалах рынков и богатых в те годы магазинах запчастей. Чего греха таить, фактически обязательная была опция, если хочешь уважения со стороны соседей и гаражного кооператива.

Однако сегодня дефлекторы встретить не просто сложно — практически невозможно. Вероятность где-то на уровне единорога в подмосковном лесу или чистого туалета на автомойке в промзоне. Отчего ж так быстро и однозначно затихла народная любовь к некогда уважаемой пластмассе? Объясняется все довольно просто.

Первым делом стоит упомянуть, что дефлекторы вешали в первую очередь те, кто хотел приоткрыть окно во время дождя, дыбы «отпотели» стекла. Сегодня с этой задачей уверенно справляется кондиционер, которым оснащают даже вазовские «бюджетники». Второй пункт — шум. Машины стали аэродинамичными и тихими, поэтому каждый лишний «девайс» приводит к возникновению неприятного звука. На «Москвиче» и «Жигуле» к посторонним вибрациям относились с пониманием, на новой с иголочки иномарке — с большим неодобрением.