Почему в России перестали ставить дефлекторы на стекла автомобилей

Лихие девяностые с их вишневыми «девятками» и 140-ми «мерсами» канули в Лету вместе с богатыми двухтысячными и полными надежд десятыми. На дворе уж третье десятилетие двадцать первого века, и многие старые привычки незаметно ушли в прошлое. Так случилось и с дефлекторами на окнах, которые покупались на шумных развалах рынков и богатых в те годы магазинах запчастей. Чего греха таить, фактически обязательная была опция, если хочешь уважения со стороны соседей и гаражного кооператива.
Однако сегодня дефлекторы встретить не просто сложно — практически невозможно. Вероятность где-то на уровне единорога в подмосковном лесу или чистого туалета на автомойке в промзоне. Отчего ж так быстро и однозначно затихла народная любовь к некогда уважаемой пластмассе? Объясняется все довольно просто.
Первым делом стоит упомянуть, что дефлекторы вешали в первую очередь те, кто хотел приоткрыть окно во время дождя, дыбы «отпотели» стекла. Сегодня с этой задачей уверенно справляется кондиционер, которым оснащают даже вазовские «бюджетники». Второй пункт — шум. Машины стали аэродинамичными и тихими, поэтому каждый лишний «девайс» приводит к возникновению неприятного звука. На «Москвиче» и «Жигуле» к посторонним вибрациям относились с пониманием, на новой с иголочки иномарке — с большим неодобрением.
Третий пункт, как ни странно, связан не с самими дефлекторами, а с методикой их крепления. Особо популярные варианты, как вы наверняка помните, просто приклеивались внутрь рамки стекла. Вот тут-то и кроется проблема: надежно их закрепить было невозможно, и они регулярно отлетали в лобовые стекла коллег по потоку. Это было настолько распространенное явление, что на развалах дефлекторы порой продавались поштучно.
Однако сегодня такой «нюанс» может обойтись дорого: сами автомобили существенно подорожали, а у каждого второго водителя в салоне висит видеорегистратор. Нет камеры в салоне — найдется на столбе, их там сейчас больше, чем на прилавках всех магазинов электроники вместе взятых. Проще говоря, отлетевшая пластмасса запросто может стать причиной серьезных разбирательств не только на дороге, но и в суде. А если просто уехать — дойдет до лишения прав, ведь фактически водитель покинул место ДТП.
Менялись машины, менялись нравы и увлечения, менялись времена. В дремучих селах все еще можно встретить машину, оснащенную модными 20 лет назад дефлекторами, а вот в городе такую днем с огнем не сыскать. Прошла их эпоха, а мы, российские водители, просто выросли из этих детских штанишек. Никто же ведь не удивляется, что россияне перестали вестись на тяжеленные китайские спойлеры, которые регулярно отрывало на ходу, и покупать хрупкое «литье» из Поднебесной, все чащи и чаще отдавая предпочтение оригинальным дискам или на худой конец, металлической «штамповке».