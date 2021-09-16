Россияне уже массово отказываются от покупки новых машин

Итак, согласно некоторым исследованиям, 63% автомобилистов, планировавших покупку в течение этого года, теперь готовы это сделать не раньше, чем через 10—12 месяцев.

Причины очевидны: рост и цен на транспортные средства, и повышение ставок по автокредитам, и общая нестабильность экономической ситуации (по этой причине от вложения в движимое имущество решили воздержаться 35% наших соотечественников). Любопытно, что заморозка правительством программы льготного автокредитования в наименьшей степени повлияла на отказ от покупки — только 5% граждан ждут ее возобновления, чтобы стать владельцем нового авто.

При этом 16% респондентов готовы купить автомобиль в течение 4—6 месяцев, 14% — в течение 7—9 месяцев, и только 7% уже практически определились с покупкой и приобретут машину в течение 1—3 месяцев. Так какая модель поведения правильная?

– На рынке до сих наблюдается дефицит автомобилей и рост цен. Это данность, с которой мы продолжим жить в ближайшие месяцы, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — Поэтому для тех, кто утвердился в намерении приобрести или поменять автомобиль, единственно верное решение в настоящее время — оперативная покупка. Ожидание в сложившейся рыночной ситуации станет неудачной стратегией. При этом лучше остановиться на машине ниже классом или в более простой комплектации, чем откладывать приобретение. Стоит также обратить внимание на рынок авто с пробегом, выбор на нем пока гораздо шире…