Как накажут за ДТП, если купил ОСАГО без прохождения техосмотра

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что ТО еще не успело стать добровольной процедурой — предложение об отмене обязательного техосмотра пока только одобрено правительственной комиссией, поправки в законопроект находятся в процессе разработки. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в поправках, внесенных в Госдуму, про КоАП — ни слова, а в самом Кодексе формулировка такая, что вертеть ей можно, как угодно: хочешь — штрафуй за непройденный обязательный техосмотр, а хочешь — нет. Но второй случай, как вы понимаете, не про наших «жандармов».

Диагностическую карту уже не надо предъявлять в страховую компанию для покупки ОСАГО. Другое дело — когда с 1 марта власти запустят систему автоматического контроля за машинами, не прошедшими ТО, камеры начнут «бомбить» таких автовладельцев налево и направо, выписывая по 2000 рублей штрафа. Поэтому на предмет технических неисправностей «железного коня» проверить все же стоит.

Особенно учитывая тот факт, что в случае ДТП, причиной которого стала именно техническая неисправность автомобиля, а у его водителя еще и не оказалось диагностической карты, страховая предъявит виновнику аварии регрессные требования. Проще говоря, ему придется компенсировать страховщику сумму возмещения, выплаченную пострадавшей стороне.