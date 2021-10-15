Как накажут за ДТП, если купил ОСАГО без прохождения техосмотра

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что ТО еще не успело стать добровольной процедурой — предложение об отмене обязательного техосмотра пока только одобрено правительственной комиссией, поправки в законопроект находятся в процессе разработки. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в поправках, внесенных в Госдуму, про КоАП — ни слова, а в самом Кодексе формулировка такая, что вертеть ей можно, как угодно: хочешь — штрафуй за непройденный обязательный техосмотр, а хочешь — нет. Но второй случай, как вы понимаете, не про наших «жандармов».
Диагностическую карту уже не надо предъявлять в страховую компанию для покупки ОСАГО. Другое дело — когда с 1 марта власти запустят систему автоматического контроля за машинами, не прошедшими ТО, камеры начнут «бомбить» таких автовладельцев налево и направо, выписывая по 2000 рублей штрафа. Поэтому на предмет технических неисправностей «железного коня» проверить все же стоит.
Особенно учитывая тот факт, что в случае ДТП, причиной которого стала именно техническая неисправность автомобиля, а у его водителя еще и не оказалось диагностической карты, страховая предъявит виновнику аварии регрессные требования. Проще говоря, ему придется компенсировать страховщику сумму возмещения, выплаченную пострадавшей стороне.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в Российском союзе автостраховщиков (РСА), доля аварий, случившихся из-за неисправностей транспортных средств, составляет жалкие 0,1%. Иначе говоря, отвязать обязательное ТО от ОСАГО — мера более, чем правильная. Еще лучше — отменить техосмотр вовсе. На этом настаивают и профильные эксперты, и страховщики, не говоря уже о многомиллионной армии автовладельцев.
Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании «ВСК» Татьяна Кудрявцева, «более 80% страхователей поддержали отмену обязательного ТО, при этом не менее 70% из них отметили, что планируют регулярно проводить диагностику, так как это позволяет следить за техническим состоянием автомобиля, избегать серьезных поломок и крупных затрат на ремонт».
Безусловно, водители сами должны контролировать состояние своих машин, дабы не иметь не только проблем с законом, но и проблем на дороге.