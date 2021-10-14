Как без переделок автомобиля радикально увеличить его запас хода

Когда речь заходит о необходимости увеличить пробег автомобиля, советы, как правило, сводятся к снижению потребления двигателем топлива. Все просто: тратим меньше бензина — дальше едем на одной заправке, увеличивая запас хода машины. Проблема в том, что любые ухищрения автовладельца в этом направлении требуют серьезных жертв с его стороны. Они касаются либо заметных изменений в конструкции машины, либо подразумевают радикальную смену не только стиля вождения, но и подхода к перемещению на авто.
Из факта, что чем тяжелее авто, тем больше энергии требуется на его перемещение в пространстве, делается вывод о необходимости снизить вес транспортного средства — ради экономии. То есть не возить пассажиров, оставить дома «запаску», не заливать топлива больше, чем на четверть бака… Встречаются рекомендации демонтировать сиденья в салоне и избавиться от аудиосистемы. На такие жертвы ради экономии пойдет далеко не каждый автовладелец.
Другие рецепты увеличения пробега авто между заправками сводятся к борьбе с аэродинамическими потерями. Для этого рекомендуется ездить с закрытыми окнами, не разгоняться свыше 70—80 км/ч, на трассе стараться держаться в зоне разреженного воздуха возле самой кормы прицепа «дальнобойщика» и все в таком духе. Выполнение подобных рекомендаций — занятие «на любителя».
Вариант с изменением стиля вождения (стараться резко не разгоняться, тормозить как можно реже, держать обороты мотора не выше 2000 в минуту) и отказом от трат бензина на такие блага, как кондиционер или «музыка», опять-таки, подойдет далеко не каждому.
Квазинаучные рецепты экономии горючего из разряда «ионизаторов топлива», чудодейственных присадок в моторное масло «снижающих потери на трение до нуля» и прочее шарлатанство мы даже рассматривать не будем.
Так что же делать, дабы пореже заезжать на АЗС? На самом деле, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Но на практике почему-то мало кто им пользуется. Изрядно, иной раз примерно на 10% от обычного, увеличить запас хода машины можно. А именно залив в нее топлива столько, чтобы его уровень находился почти у края горловины — лишь бы пробку хватило места вкрутить. Мало кто из водителей отдает себе отчет в том, что таким способом можно дополнительно залить в свою легковушку лишних несколько литров горючего — в зависимости от конкретной модели.
При среднестатистическом расходе топлива на уровне 10 литров на каждые 100 километров, такой метод позволит заезжать на бензоколонку гораздо реже. И заметьте: ради этого не придется ни «курочить» машину, ни менять стиль вождения.