Как без переделок автомобиля радикально увеличить его запас хода

Когда речь заходит о необходимости увеличить пробег автомобиля, советы, как правило, сводятся к снижению потребления двигателем топлива. Все просто: тратим меньше бензина — дальше едем на одной заправке, увеличивая запас хода машины. Проблема в том, что любые ухищрения автовладельца в этом направлении требуют серьезных жертв с его стороны. Они касаются либо заметных изменений в конструкции машины, либо подразумевают радикальную смену не только стиля вождения, но и подхода к перемещению на авто.

Из факта, что чем тяжелее авто, тем больше энергии требуется на его перемещение в пространстве, делается вывод о необходимости снизить вес транспортного средства — ради экономии. То есть не возить пассажиров, оставить дома «запаску», не заливать топлива больше, чем на четверть бака… Встречаются рекомендации демонтировать сиденья в салоне и избавиться от аудиосистемы. На такие жертвы ради экономии пойдет далеко не каждый автовладелец.

Другие рецепты увеличения пробега авто между заправками сводятся к борьбе с аэродинамическими потерями. Для этого рекомендуется ездить с закрытыми окнами, не разгоняться свыше 70—80 км/ч, на трассе стараться держаться в зоне разреженного воздуха возле самой кормы прицепа «дальнобойщика» и все в таком духе. Выполнение подобных рекомендаций — занятие «на любителя».