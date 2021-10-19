Какие автомобили «народных» марок теперь считаются «роскошью»

В этом году от марки Chevrolet «роскошью» признан кроссовер Traverse, а от Kia — Stinger GT и Mohave. У Toyota повышенной ставкой облагаются Highlander и Fortuner, у Mazda — CX-9, у Nissan — Murano и Pathfinder. Продолжают список «псевдороскошных» моделей Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq и Outback, а также трио от марки Volkswagen — Teramont, Amarok и Multivan.

Понятно, что сам трехмиллионный порог с 2014 года потерял всякую актуальность, весдь сейчас даже средняя стоимость новой легковушки перевалила за 2 000 000 рублей. Однако менять принципы удобного для пополнения бюджета «налога на роскошь» никто не будет, ведь собранные деньги уходят напрямую муниципалитетам.

И продолжая «налоговую» тему. Житель Казани, владеющий автомобилем М-20 «Победа» 1957 года выпуска, неожиданно получил приглашение посетить тамошнюю налоговую инспекцию. Притом причина визита называлась донельзя серьезная — фискалы указали, что машину сняли с учета, как утилизированное транспортное средство, признанное судом бесхозным.