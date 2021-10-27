Подростки, чтобы покататься, угнали «скорую помощь» и разбили ее

Во время поездки один из подозреваемых «допустил столкновение с металлическим препятствием», сообщает управление Следстсвенного комитета по Владимирской области. Уточняется, что угонщики не пострадали, а вот автомобиль получил повреждения.

Подростки признали свою причастность к угону медицинского «уазика». Теперь их обвиняют в неправомерном завладении автомобилем, совершенном группой лиц по предварительному сговору (это пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ).

В итоге, юным любителям вечерних «покатушек» на чужом автомобиле грозит либо штраф от 200 000 рублей, либо — лишение свободы сроком до 7 лет.

И продолжая «криминальную» тему. Во многих пабликах соцсети «ВКонтакте» появились снимки «разутых» LADA Vesta — по большей части, это универсалы SW Cross. Портал «АвтоВзгляд» предположил, с чем может быть связано такое внимание к модели со стороны «лихих людей».