Куда планируют отправиться на своих автомобилях россияне в ноябрьские праздники

Как рассказали «АвтоВзгляду» специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», 23% принявших участие в опросе граждан готовятся к поездке на дачу, а 55% респондентов будут работать в обычном режиме. Даже невзирая на введенные выходные дни.

Примечательно, что 23% россиян собираются регулярно передвигаться по личным нуждам на собственном автомобиле, а 9% еще и отправятся в путешествия по стране.

Куда более любопытным выглядит тот факт, что 90% опрошенных хотели бы на выходных заняться «переобувкой» своих «железных коней», 78% — подготовкой машины к зиме. Вероятно, ограничительные коронавирусные меры, введенные для автосервисов и шиномонтажных мастерсих, автовладельцев нисколько не пугают. Как, впрочем, не беспокоят и самих сервисменов, не готовых отказываться от заработка в столь тяжелое для страны и мира время.

Впрочем, 45% автомобилистов все же намерены воспользоваться услугой дистанционного технического обслуживания, доверив бесконтактную процедуру официальным дилерам. А 8% водителей и вовсе не планируют что-либо делать со своими транспортными средствами, предпочитая воспользоваться выходными для проведения личного досуга.