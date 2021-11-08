Мужчина, чтобы провезти грузовик через границу, распилил его пополам

Перевозчик из Кыргызстана захотел заиметь трехосный тягач Volvo, но даже подержанная машина выходила слишком дорогой… Выход нашелся довольно быстро: подходящую машину решили привезти из Литвы, а, чтобы не платить таможенные пошлины, технику оформили как «запасные части для грузового автомобиля».

При этом, чтобы усыпыть бдительность таможенников, у грузовика аккуратно отрезали кабину, плюс распилили пополам раму. Однако бюительные сотрудники минского таможенного поста «Великий Камень» заметили подвох и задержали подозрительный груз.

По похожей схеме из Литвы другой делец пытался провезти сразу пять легковушек — это Audi, Subaru, Toyota и две «Хонды». Но опять же: в полуразобранных машинах опытные инспекторы поста «Великий лог» признали не запчасти, а лишь частично разукомплектованные автомобили.

И еще одна история криминального толка. Во многих пабликах сети «ВКонтакте» появились снимки «разутых» LADA Vesta — по большей части, это универсалы SW Cross. Портал «АвтоВзгляд» предположил, с чем может быть связано такое внимание со стороны «лихих людей».