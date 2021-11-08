Мужчина, чтобы провезти грузовик через границу, распилил его пополам

Фото: ГТК РБ.
С какими только чудесами не встречаются сотрудники таможни, когда люди, чтобы сэкономить на пошлинах, придумывают всевозможные ухищрения. Портал «АвтоВзгляд» приводит очередной такой пример.
Алексей Кованов

Перевозчик из Кыргызстана захотел заиметь трехосный тягач Volvo, но даже подержанная машина выходила слишком дорогой… Выход нашелся довольно быстро: подходящую машину решили привезти из Литвы, а, чтобы не платить таможенные пошлины, технику оформили как «запасные части для грузового автомобиля».

При этом, чтобы усыпыть бдительность таможенников, у грузовика аккуратно отрезали кабину, плюс распилили пополам раму. Однако бюительные сотрудники минского таможенного поста «Великий Камень» заметили подвох и задержали подозрительный груз.

По похожей схеме из Литвы другой делец пытался провезти сразу пять легковушек — это Audi, Subaru, Toyota и две «Хонды». Но опять же: в полуразобранных машинах опытные инспекторы поста «Великий лог» признали не запчасти, а лишь частично разукомплектованные автомобили.

И еще одна история криминального толка. Во многих пабликах сети «ВКонтакте» появились снимки «разутых» LADA Vesta — по большей части, это универсалы SW Cross. Портал «АвтоВзгляд» предположил, с чем может быть связано такое внимание со стороны «лихих людей».

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, уголовный кодекс, скандал
8 ноября 2021
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