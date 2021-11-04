Почему машину нужно тщательно очищать от опавшей листвы

Больше других опавшие листья не любят панорамные крыши и обычные люки. Ведь забитый листвой дренаж обязательно станет причиной протечки: с внутренней стороны панели крыши будет скапливаться вода, что обязательно испортит обивку потолка желтыми разводами. В запущенных случаях по кромке крыши над лобовым стеклом начинает расползаться коррозия.

Кроме того, без регуляного ухода — а точнее, без очистки и смазки — у панорамных крыш клинит крайне нежный механизм, отвечающий за открывание и закрывание секций. Притом риск угробить «панораму» возникает буквально через два-три года после покупки авто! За ремонт обычно приходится отдавать от 30 000 до 50 000 рублей, а полная замена механизма будет стоить под 150 000 «целковых».