Почему машину нужно тщательно очищать от опавшей листвы

Больше других опавшие листья не любят панорамные крыши и обычные люки. Ведь забитый листвой дренаж обязательно станет причиной протечки: с внутренней стороны панели крыши будет скапливаться вода, что обязательно испортит обивку потолка желтыми разводами. В запущенных случаях по кромке крыши над лобовым стеклом начинает расползаться коррозия.
Кроме того, без регуляного ухода — а точнее, без очистки и смазки — у панорамных крыш клинит крайне нежный механизм, отвечающий за открывание и закрывание секций. Притом риск угробить «панораму» возникает буквально через два-три года после покупки авто! За ремонт обычно приходится отдавать от 30 000 до 50 000 рублей, а полная замена механизма будет стоить под 150 000 «целковых».
А еще компресс из листвы может появиться… за подкрылками (по отзывам влдельцев, особенно этим страдают Volkswagen Tiguan и LADA Vesta). Без ежегодной чистки гниющая органика становится рассадником ржавчины, которая медленно разъедают крылья и арки.
Продолжаем перечислять минусы яркой осени. Забитые опадшей листвой дренажные трубки моторного щита, как правило, начинают «отводить» дождевые потоки под ковер салона, где затем появляется плесень. Первый повод насторожиться — повышенная «потливость» стекол.
Аллергики и астматики, а также обладатели просто хорошего нюха не дадут соврать — нет ничего хуже запаха плесени! (Кстати, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, как найти и обезвредить самые сильные рассадники вредных микробов и грибка).
Но неприятный запах — только половина беды! Ведь проложенная по полу электрическая проводка отсыревает, порождая масштабную волну «электронных» проблем. И все это, повторим, из-за самых обычных опавших листьев…
Если машина без спроса начала сигналить, щелкать дверными замками или махать дворниками, значит воды нахлебался дорогущий блок управления бортовой электроникой — он обычно прячется за бардачком, становясь легкой добычей для всепроникающей влаги.
Надеемся, этих доводов вполне достаточно, чтобы завести привычку не только тщательно очищать машину от опавшей листвы, но также извлекать листья из дренажа люков, механизмов панорамных крыш, стоков моторного щита и даже — из-за подкрылок.