Гаджеты Apple начали применять для угона автомобилей

Злоумышленники используют AirTag для кражи дорогих автомобилей: маячок от Apple пристраивается под лючок бензобака или днище машины, после чего ворам остается лишь отследить, где и как хранится приглянувшаяся жертва.

Более того, трекер заботливо подскажет, когда владелец спит (или надолго уходит — например, в спортзал или на шопинг). Потому неудивительно, что такая разновидность кражи быстро набирает популярность, правда, пока — исключительно за границей.

Впрочем, в AirTag формально присутствует защита от слежки. Если владелец машины пользуется смартфоном iPhone, то устройство обязательно предупредит, что его передвижения могут быть видны посторонним. Но, видимо, эти уведомления остаются без внимания…

И продолжая тему угонов. Тихвинская межрайонная больница понесла невосполнимую потерю: с территории медпункта неожиданно исчез огромный «Газон Next», служивший мобильным пунктом вакцинации. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает историю загадочного исчезновения.