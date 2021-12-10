Гаджеты Apple начали применять для угона автомобилей

Фото: procrossover.ru.
Некоторое время назад Apple представила беспроводные маячки для отслеживания вещей AirTag. Повесив такой трекер на рюкзак или ключи, их местоположение можно видеть на карте (а значит, отслеживать не только вещи, но и друзей и родственников). Совершенно неудивительно, что применение новому гаджету оперативно нашли любители легкой наживы.
Алексей Кованов

Злоумышленники используют AirTag для кражи дорогих автомобилей: маячок от Apple пристраивается под лючок бензобака или днище машины, после чего ворам остается лишь отследить, где и как хранится приглянувшаяся жертва.

Более того, трекер заботливо подскажет, когда владелец спит (или надолго уходит — например, в спортзал или на шопинг). Потому неудивительно, что такая разновидность кражи быстро набирает популярность, правда, пока — исключительно за границей.

Впрочем, в AirTag формально присутствует защита от слежки. Если владелец машины пользуется смартфоном iPhone, то устройство обязательно предупредит, что его передвижения могут быть видны посторонним. Но, видимо, эти уведомления остаются без внимания…

И продолжая тему угонов. Тихвинская межрайонная больница понесла невосполнимую потерю: с территории медпункта неожиданно исчез огромный «Газон Next», служивший мобильным пунктом вакцинации. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает историю загадочного исчезновения.

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10 декабря 2021
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