Москвичи совершенно перестали покупать машины с механическими коробками

На самом деле, как выяснило агентство «Автостат», Москва по этому показателю оказалась на втором месте после… Приморского края. Так, на Дальнем Востоке «автоматами» оборудован 91% машин, что выезжают из автосалонов.

Продолжает список регионов, где автомобилисты ленятся выжимать педаль сцепления и переключать передачи рычагом, Подмосковье — здесь рыночная доля АТ составляет 84%. Далее по списку следуют Санкт-Петербург (83%), Хабаровский край (82%) и Сахалин (80%).

И вообще, за последнюю пятилетку доля новых легковушек, оборудованных коробками-автоматами разных типов, стабильно превышала 50%. А теперь «двухпедальные» машины взяли новую вершину — педали сцепления не имеют 66% проданных автомобилей.

Но, покупая новое авто, важно помнить: частенько починка АКП сопряжена с затратами, сопоставимыми с капремонтом мотора. Когда на кону находятся столь внушительные суммы, обязательно появятся любители получить шальной заработок ни за что. Портал «АвтоВзгляд» приводит типичные приемы, применяемые сервисменами-обманщиками.