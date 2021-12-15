Москвичи совершенно перестали покупать машины с механическими коробками

Фото: Toyota.
Новость, которую можно дать практически одной строкой: 9 из 10 автомобилей, которые покупают жители Москвы, имеют автоматическую трансмиссию. Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в последнее время голосовать рублем за двухпедальные версии стали не только жители Первопрестольной.
Алексей Кованов

На самом деле, как выяснило агентство «Автостат», Москва по этому показателю оказалась на втором месте после… Приморского края. Так, на Дальнем Востоке «автоматами» оборудован 91% машин, что выезжают из автосалонов.

Продолжает список регионов, где автомобилисты ленятся выжимать педаль сцепления и переключать передачи рычагом, Подмосковье — здесь рыночная доля АТ составляет 84%. Далее по списку следуют Санкт-Петербург (83%), Хабаровский край (82%) и Сахалин (80%).

И вообще, за последнюю пятилетку доля новых легковушек, оборудованных коробками-автоматами разных типов, стабильно превышала 50%. А теперь «двухпедальные» машины взяли новую вершину — педали сцепления не имеют 66% проданных автомобилей.

Но, покупая новое авто, важно помнить: частенько починка АКП сопряжена с затратами, сопоставимыми с капремонтом мотора. Когда на кону находятся столь внушительные суммы, обязательно появятся любители получить шальной заработок ни за что. Портал «АвтоВзгляд» приводит типичные приемы, применяемые сервисменами-обманщиками.

15 декабря 2021
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