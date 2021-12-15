Прокуратура проверит скандальные покатушки блогера по торговому центру на BMW

Инста-бологер Михаил Литвин (более 14 млн. подписчиков) выложил в своем аккаунте видео, d котором он разъезжает по одному из торговых центров подмосковного Одинцово на своей красной BMW M4. На момент публикации этой заметки, видео собрало порядка 400 000 просмотров. Среди зрителей оказались и работники областной прокуратуры.
— Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа, — пресс-релиз такого содержания выпустили силовики, ознакомившись с творчеством Михаила Литвина.
Ведомство пообещало оценить законность распространения видео и «в целом проверить материалы на соответствие требованиям законодательства». Кроме того, стало известно, что после покатушек по одинцовскому ТЦ в отношении Литвина был составлен протокол за езду без водительского удостоверения.
Оказывается, его лишили «прав» на четыре месяца еще в начале июля — за езду по «встречке». Позднее он устроил перфоманс со стрельбой из игрушечного пистолета оп автомобилю ДПС, а затем выложил видео, на котором его запечатлели в процессе езды на стареньком VW Käfer — легендарном «Жуке» — по одному из московских баров.
Литвин сдал свое ВУ в ГИБДД лишь в августе — видимо поэтому он официально все еще считается «лишенцем». Согласно части второй статьи 12.17 КоАП, теперь ему грозит 30 000 рублей штрафа, либо 15 суток ареста, либо до 200 000 часов обязательных работ.
Не исключено также, что прокуратура сочтет противозаконными сюжеты видео, опубликованные Литвиным в интернете, и обратится в суд с требованием блокировать аккаунты блогера, — как это недавно произошло с известными интернет-гонщиками Кириллом и Богданом (@feromon666), Гошей Ерохиным (@gosha2048) и Аланом Енилеевым (@alan_enileev).