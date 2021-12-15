Прокуратура проверит скандальные покатушки блогера по торговому центру на BMW

Инста-бологер Михаил Литвин (более 14 млн. подписчиков) выложил в своем аккаунте видео, d котором он разъезжает по одному из торговых центров подмосковного Одинцово на своей красной BMW M4. На момент публикации этой заметки, видео собрало порядка 400 000 просмотров. Среди зрителей оказались и работники областной прокуратуры.

— Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа, — пресс-релиз такого содержания выпустили силовики, ознакомившись с творчеством Михаила Литвина.

Ведомство пообещало оценить законность распространения видео и «в целом проверить материалы на соответствие требованиям законодательства». Кроме того, стало известно, что после покатушек по одинцовскому ТЦ в отношении Литвина был составлен протокол за езду без водительского удостоверения.