Депутаты предложили ввести тесты на коронавирус для поездок на общественном транспорте

Ограничения, связанные с требованием предъявить QR-код об уколе, пусть и часто не спасающем от коронавируса, действуют в ряде регионов страны. И, как уже было сказано, на общественном транспорте, местных автобусных и даже авиаперевозках. Как, например, в Татарстане, Камчатском и Хабаровском крае, а также в Вологодской области. Еще чуть-чуть, и нам вообще запретят выходить из дома без наличия сертификата.

Между тем, председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» и лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов предложил отменить подобные ограничения, считая, что попросту «чиновники решили отличиться в борьбе с пандемией, невзирая на протесты граждан».

Вместо этого депутат предлагает массово и повсеместно ввести бесплатное экспресс-тестирование. Иными словами, ПЦР-тест вместо вакцинации и «куардизации». Вот только вряд ли подобную инициативу поддержат, а потому предложение г-на Миронова станет фактически таким же способом «отличиться в борьбе с пандемией», как и упомянутых им же региональных властей.