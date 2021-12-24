Автоэксперт Петр Шкуматов и «Синие ведерки» поздравили «АвтоВзгляд» с юбилеем

Искренне поздравляя портал «АвтоВзгляд» с юбилеем, задаюсь вопросом: как довольно юный ресурс за такое короткое время стал одним из лидеров в сегменте автомобильных интернет-СМИ? Впрочем, ответ, на мой взгляд, очевиден.

«АвтоВзгляд» — уникальное в некотором роде издание, которое, несмотря на весьма жесткую политику властей, не приветствующих, мягко говоря, критику в свой адрес, настойчиво продолжает указывать на промахи чиновников в организации автомобильной жизни страны — иногда просто катастрофические в своих последствиях и для безопасности дорожного движения, и для благополучия граждан. При этом портал очень социально ориентирован: ваши публикации помогают простым людям бороться с чиновным произволом, дают четкие алгоритмы действий в тех или иных ситуациях. Что, кстати сказать, очень созвучно с позицией движения «Синие ведерки». Так держать и — вместе победим!

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.