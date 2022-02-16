Почему парковки во дворах могут стать платными, и как этого избежать

Фото avtovzglyad.ru
Столичная мэрия, как, впрочем, давно ожидалась, всерьез взялась за парковки во дворах многоквартирных домов. Причем, судя по опубликованным ею «Методическим указаниям по организации безопасного движения транспорта и пешеходов на придомовых и внутридворовых территориях», предлагаемая московскими чиновниками программа «упорядоченный двор» приведет, как минимум, к сокращению парковочных мест у многоэтажек на 30—50 процентов. А как максимум — к взиманию платы за стоянку на оставшихся. Могут ли автовладельцы предотвратить очередной властный «наезд» на их интересы, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Понятно, что главная задача команды г-на Собянина — выдавить моторизованных горожан из дворов на платные парковки. Ведь драть с водителей три шкуры, всячески при этом затрудняя дорожное движение в мегаполисе — основная идея новой транспортной политики мэра. При этом совершенно понятно, что одним только сокращением парковочного пространства дело не ограничиться.

Вместе с новой разметкой и другими «улучшайзингами» в наших дворах активно начнут пастись инспектора МАДИ, АМПП и активные граждане с пресловутым приложением «Помощник Москвы». То есть за малейшее отступление от той же парковочной разметки водителям немедленно будут прилетать многотысячные штрафы. А как иначе, если, например, запланирован полный запрет парковки перед подъездом даже для погрузки/выгрузки пассажиров и вещей.

А там уже недолго и до введения платы за парковку, хотя сейчас столичный Дептранс категорически это отрицает, Но вспомним его клятвенные обещания не распространять зону платной парковки за пределы Бульварного кольца и ту скорость, с которой она дошла уже до МКАД. Однако, уверены эксперты, водителям вполне по силам остановить эту «дворовую реформу». Каким образом, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».

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16 февраля 2022
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