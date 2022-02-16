Почему парковки во дворах могут стать платными, и как этого избежать

Понятно, что главная задача команды г-на Собянина — выдавить моторизованных горожан из дворов на платные парковки. Ведь драть с водителей три шкуры, всячески при этом затрудняя дорожное движение в мегаполисе — основная идея новой транспортной политики мэра. При этом совершенно понятно, что одним только сокращением парковочного пространства дело не ограничиться.

Вместе с новой разметкой и другими «улучшайзингами» в наших дворах активно начнут пастись инспектора МАДИ, АМПП и активные граждане с пресловутым приложением «Помощник Москвы». То есть за малейшее отступление от той же парковочной разметки водителям немедленно будут прилетать многотысячные штрафы. А как иначе, если, например, запланирован полный запрет парковки перед подъездом даже для погрузки/выгрузки пассажиров и вещей.

А там уже недолго и до введения платы за парковку, хотя сейчас столичный Дептранс категорически это отрицает, Но вспомним его клятвенные обещания не распространять зону платной парковки за пределы Бульварного кольца и ту скорость, с которой она дошла уже до МКАД. Однако, уверены эксперты, водителям вполне по силам остановить эту «дворовую реформу». Каким образом, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».