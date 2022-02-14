Я б в доносчики пошел: 67% россиян готовы «стучать» на водителей

Но по мере нарастания образованности, замедленной неподвижности перед телевизором и мягкого офисного существования, лишь мат не теряет связующей и объединяющей роли, формируя коллектив. Зато слово «стукач» постепенно утрачивает оскорбительный контекст, превращаясь в безопасный термин, обозначающий выгодный диалог с руководством по самому широкому спектру производственных вопросов. В офисах, университетах, министерствах и управлениях словом «стукач» не ругают, им констатируют.

По интернету прошла волна опросов на тему стукачества. Вне зависимости от формулировок, вопрос сводился к одному: готов ли наш человек к доносу на водителя, (прочие категории населения остались вне интереса интервьюеров). Без уточнения причины, но с гарантированными последствиями — по доносу водителя накажут.

Донос обретет силу административного документа и станет единственным основанием для определения вины. Стукачом сможет стать любой через портал «Госуслуги». На основании доноса штрафовать водителя будут полицейские, придав процедуре законные очертания.