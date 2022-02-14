Я б в доносчики пошел: 67% россиян готовы «стучать» на водителей

Но по мере нарастания образованности, замедленной неподвижности перед телевизором и мягкого офисного существования, лишь мат не теряет связующей и объединяющей роли, формируя коллектив. Зато слово «стукач» постепенно утрачивает оскорбительный контекст, превращаясь в безопасный термин, обозначающий выгодный диалог с руководством по самому широкому спектру производственных вопросов. В офисах, университетах, министерствах и управлениях словом «стукач» не ругают, им констатируют.
По интернету прошла волна опросов на тему стукачества. Вне зависимости от формулировок, вопрос сводился к одному: готов ли наш человек к доносу на водителя, (прочие категории населения остались вне интереса интервьюеров). Без уточнения причины, но с гарантированными последствиями — по доносу водителя накажут.
Донос обретет силу административного документа и станет единственным основанием для определения вины. Стукачом сможет стать любой через портал «Госуслуги». На основании доноса штрафовать водителя будут полицейские, придав процедуре законные очертания.
Выяснилось, что население страны все меньше дробится на социальные группы и все ближе к единой общности под условным названием «советский народ». Донести на водителя готовы 67% населения. Если бы не предвзятая выборка, в пору было бы испугаться — мы превратились в нацию подлецов.
Но опрос проводили в интернете, тем самым не исполнив базовый принцип социологии — возрастных квот. Не вдаваясь в подробности этого параметра, с оттенком облегчения можно констатировать, что «пользователи интернета» — отдельная группа лиц (пусть и весьма обширная), не представляющая все категории граждан. И в реальности подонков немного меньше.
Примечательно, что из 76% готовых к негодяйству респондентов, половина оказалась трусливыми — они готовы стучать при условии, что за это не придется отвечать, встречаться взглядом с жертвами, ходить в ГАИ, давать показания в судах. Но другая половина и на это готовы — они не стукачи, а борцы за порядок, помощники государства, ответственные граждане.
Подтолкнуть людей к массовому стукачеству распорядился лично Президент РФ. Он дал поручение к лету нынешнего года запустить приложение на Госуслугах, и успеть переписать законы. Несмотря на столь высокий уровень, внизу усомнились в эффективности затеи и предложили создать систему поощрений. Например, выплачивать стукачу 10% от суммы, отобранной у жертвы доноса. Что закончит трансформацию смысловой нагрузки и слово «стукач» окончательно утратит оскорбительный контекст. Оно станет означать профессию.