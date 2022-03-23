На польской границе силой удерживают фуры с российскими и белорусскими номерами

По данным провластного белорусского центра «Системная правозащита», на польско-белорусской границе происходят массовые столкновения дальнобойщиков с толпой разъяренных активистов. Из-за перекрытия движения фуры не могут вернуться в Россию и Белоруссию.

Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, польские правоохранители лишь наблюдают за ситуацией со стороны, никаких существенных мер для беспрепятственного проезда автомобилей не принимают. Пропускная способность погранпункта — 1 200 машин в сутки, однако по состоянию на 22 марта границу смогли преодолеть лишь 14 автопоездов.

Напомним, что это не первая попытка агрессивно настроенных энтузиастов блокировать движение российских и белорусских большегрузов. Но, пожалуй, текущая ситуация является одной из самых острых.