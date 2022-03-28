23-летняя девушка-водитель автобуса «выдула» инспектору 3,8 промилле

При проверке на алкоголь девушка «выдула» сразу 3,8 промилле — такое возможно, если человек разом выпьет больше бутыли «сорокоградусной» без закуски, а затем сразу же сядет за руль. В медицинских справочниках говорится, что при подобной степени опьянения речь непонятна или отсутствует, а передвигаться человек не может, поскольку падает.

Однако дама не просто стояла на ногах, а уверенно доказывала, что выпила совсем чуть-чуть: буквально бутылку водки на троих, и то — ранним утром. Объяснить, зачем было ехать на микроавтобусе, если до магазина можно было дойти за 2—3 минуты пешком, отмечавшая день рождения дочки мать объяснить не смогла.

По белорусским законам (а все это случилось на одной из улиц города Гродно), за управление в состоянии опьянения автомобилистке придется расстаться с правами на ближайшие 5 лет. И заодно заплатить немалый штраф — в российских рублях это 190 000.

Между тем, все подразделения российской ГИБДД получили от руководства МВД России прелюбопытнейшее письмо. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», этот документ призывает инспекторов ДПС «по возможности» отказаться от применения штрафов за незначительные нарушения.