Будет только хуже: россияне осознали весь ужас неминуемого краха авторынка страны

Скачки курса российской валюты, все усиливающиеся и усиливающиеся экономические санкции в отношении все новых секторов отечественной экономики, дикий рост цен на комплектующие и «расходники», вплотную подступивший дефицит на рынке автозапчастей… В начале марта все эти события жестко давили на психику большинства автовладельцев России, вызывая у некоторых панические приступы предвидения неизбежного и скорого апокалипсиса. В результате многие бросились в магазины скупать про запас не только сахар и тампоны, но и тормозные колодки с маслами и фильтрами в придачу.
Но вечно паниковать невозможно. Деньги на скупку запасов «до лучших времен» потихоньку заканчиваются, да и невозможно вечно истерить: человеческая психика способна быстро приспособиться к гораздо более мощным пертурбациям, нежели произошедшие в конце февраля — начале марта. Сограждане, хоть и подавленные отсутствием возможности постить сториз и коментировать публикации в привычных соцсетях, но более менее пришли в себя, и в состоянии теперь здраво анализировать происходящее и строить прогнозы на далекое (и не очень) будущее. Воспользовавшись этим просветлением, мы решили поинтересоваться у читателей портала «АвтоВзгляд» их мыслями о будущем.
Для этого мы задали им следующий вопрос: «Когда по вашему мнению закончится коллапс на российском авторынке, возникший из-за украинского кризиса»? Ответить на него согласились более 5000 человек, что позволяет говорить о серьезной репрезентативности ответов. Оказалось, что большинство посетителей нашего ресурса смотрят в будущее пессимистично. Так, 43% (2561 человек) считают, что идущее ускоренными темпами обрушение автомобильного рынка России не остановится никогда.
Примерно столько же нашлось осторожных оптимистов, верящих, что все относительно скоро наладится. В частности, 21% (1289 ответивших) считают, что ситуация выправится примерно через год. А еще 19% опрошенных (1145 читателей) уверены, что все наладится сразу же после завершения спецоперации на Украине. И достаточно многочисленной оказалась категория то ли сильных духом, то ли очень обеспеченных материально посетителей нашего портала, которые выбрали ответ «Мне все равно: всегда справляюсь с проблемами своими силами». Его выбрали аж 17% респондентов (1027).
Таким образом, окончательно стало понятно, что подавляющее большинство российских автовладельцев осознают, что экономические проблемы им обеспечены еще на долгий и долгий срок.