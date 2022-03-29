Будет только хуже: россияне осознали весь ужас неминуемого краха авторынка страны

Скачки курса российской валюты, все усиливающиеся и усиливающиеся экономические санкции в отношении все новых секторов отечественной экономики, дикий рост цен на комплектующие и «расходники», вплотную подступивший дефицит на рынке автозапчастей… В начале марта все эти события жестко давили на психику большинства автовладельцев России, вызывая у некоторых панические приступы предвидения неизбежного и скорого апокалипсиса. В результате многие бросились в магазины скупать про запас не только сахар и тампоны, но и тормозные колодки с маслами и фильтрами в придачу.

Но вечно паниковать невозможно. Деньги на скупку запасов «до лучших времен» потихоньку заканчиваются, да и невозможно вечно истерить: человеческая психика способна быстро приспособиться к гораздо более мощным пертурбациям, нежели произошедшие в конце февраля — начале марта. Сограждане, хоть и подавленные отсутствием возможности постить сториз и коментировать публикации в привычных соцсетях, но более менее пришли в себя, и в состоянии теперь здраво анализировать происходящее и строить прогнозы на далекое (и не очень) будущее. Воспользовавшись этим просветлением, мы решили поинтересоваться у читателей портала «АвтоВзгляд» их мыслями о будущем.