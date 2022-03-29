Будет только хуже: россияне осознали весь ужас неминуемого краха авторынка страны

фото globallookpress.com
Ситуация на российском автомобильном рынке становится если не лучше, то, хотя бы все более прогнозируемой. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как российские автомобилисты смотрят в будущее спустя месяц после начала экономического шторма, спровоцированного недавними украинскими событиями.
Максим Строкер

Скачки курса российской валюты, все усиливающиеся и усиливающиеся экономические санкции в отношении все новых секторов отечественной экономики, дикий рост цен на комплектующие и «расходники», вплотную подступивший дефицит на рынке автозапчастей… В начале марта все эти события жестко давили на психику большинства автовладельцев России, вызывая у некоторых панические приступы предвидения неизбежного и скорого апокалипсиса. В результате многие бросились в магазины скупать про запас не только сахар и тампоны, но и тормозные колодки с маслами и фильтрами в придачу.

Но вечно паниковать невозможно. Деньги на скупку запасов «до лучших времен» потихоньку заканчиваются, да и невозможно вечно истерить: человеческая психика способна быстро приспособиться к гораздо более мощным пертурбациям, нежели произошедшие в конце февраля — начале марта. Сограждане, хоть и подавленные отсутствием возможности постить сториз и коментировать публикации в привычных соцсетях, но более менее пришли в себя, и в состоянии теперь здраво анализировать происходящее и строить прогнозы на далекое (и не очень) будущее. Воспользовавшись этим просветлением, мы решили поинтересоваться у читателей портала «АвтоВзгляд» их мыслями о будущем.

фото globallookpress.com

Для этого мы задали им следующий вопрос: «Когда по вашему мнению закончится коллапс на российском авторынке, возникший из-за украинского кризиса»? Ответить на него согласились более 5000 человек, что позволяет говорить о серьезной репрезентативности ответов. Оказалось, что большинство посетителей нашего ресурса смотрят в будущее пессимистично. Так, 43% (2561 человек) считают, что идущее ускоренными темпами обрушение автомобильного рынка России не остановится никогда.

Примерно столько же нашлось осторожных оптимистов, верящих, что все относительно скоро наладится. В частности, 21% (1289 ответивших) считают, что ситуация выправится примерно через год. А еще 19% опрошенных (1145 читателей) уверены, что все наладится сразу же после завершения спецоперации на Украине. И достаточно многочисленной оказалась категория то ли сильных духом, то ли очень обеспеченных материально посетителей нашего портала, которые выбрали ответ «Мне все равно: всегда справляюсь с проблемами своими силами». Его выбрали аж 17% респондентов (1027).

Таким образом, окончательно стало понятно, что подавляющее большинство российских автовладельцев осознают, что экономические проблемы им обеспечены еще на долгий и долгий срок.

авторынок
29 марта 2022
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