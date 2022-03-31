Собянин ввел новые льготы для такси и каршеринга

«В феврале-марте 2022 года в связи со значительным ростом ключевой ставки ЦБ произошло и увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга. В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и, тем самым, сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Собянин распорядился увеличить срок действия льготных парковочных разрешений для машин каршеринговых компаний до 4 лет. Параллельно, возраст таких авто, допустимый для оформления парковочных разрешений, с 18 апреля увеличится до двух лет.

Напомним, что выбившаяся в минувшем году в лидеры на столичном рынке каршеринга компания Delimobil Holding S. A., владеющая сервисами «Делимобиль», Anytime и Anytime.Prime, контролируется люксембургской компанией Mikro Kapital Group. Председателем ее совета директоров является итальянский бизнесмен Винченцо Трани.