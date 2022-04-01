МИД РФ вступился за дальнобойщиков, блокированных на польской границе

Фото: newsby.info.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на польской границе толпы активистов не пропускают фуры с российскими и белорусскими регистрационными знаками, едущие из Европы домой. Узнав об этой ситуации, за дальнобойщиков вступилось Министерство иностранных дел РФ.
Алексей Кованов

Так, на польско-белорусской границе происходят массовые столкновения дальнобойщиков с толпой разъяренных активистов. Из-за перекрытия движения фуры не могут вернуться в Россию и Белоруссию, а польские правоохранители лишь наблюдают за ситуацией со стороны.

Поэтому, как сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское дипведомство указало послу Польши в Москве на недопустимость блокирования на погранпереходе Корощин грузовых автомобилей.

«В оперативном порядке направили ноту в адрес польского МИД с требованием принять необходимые меры по предотвращению противоправного ограничения российских автомобильных перевозчиков», — приводит цитату г-жи Захаровой ТАСС.

После этого ситуация на некоторое время улучшилась, но затем столкновения вновь продолжились. В итоге, сейчас через границу проходит лишь несколько десятков машин при пропускной способности пограничного пункта в 1 200 единиц техники.

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1 апреля 2022
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