Россияне бросились массово скупать праворульных «японок»

Зная об этой ситуации, дальневосточные автомобилисты бросились скупать подержанные иномарки, ввезенные на территорию России до начала российской спецоперации на Украине. Так, в марте своих владельцев нашли 26 992 подержанных легковушки, хотя годом ранее частники и автосалоны реализовали только 13 000 машин.

По данным агентства «Автостат-Инфо», главным хитом дальневосточного рынка «бэушек» оказалась Toyota Corolla, спрос на которую рванул аж на 276% (продано 1880 авто). Второй результат показал внедорожник Toyota Land Cruiser, что нарастил популярность на 134% (1291 единица).

Также хорошо расходились Honda Fit, Toyota Pruis и Toyota Vitz. Вообще, по ту сторону Урала публика охотнее всего покупает именно «Тойоты» — в марте тираж этой марки составил 13 097 автомобилей. Для сравнения, подержанных «Ниссанов» и «Хонд» было суммарно куплено около 6 500.

И продолжая тему. За последние два месяца в России ощутимо подорожали не только новые автомобили, но и «бэушки». Даже за сомнительные с технической и юридической точек зрения машины продавцы просят бешеные деньги, а потому многие всерьез присматриваются к рынкам соседних стран.И наиболее привлекательным вариантом сегодня является Белоруссия. А почему, объяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».