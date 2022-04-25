Россияне бросились массово скупать праворульных «японок»

Фото производителя.
Дальний Восток имеет шансы остаться без столь любимого тамошним населением «правого руля». А все потому, что японские продавцы не берут российскую валюту, купить наличные йены просто невозможно, а российские банки сейчас не могут провести нужные транзакции.
Алексей Кованов

Зная об этой ситуации, дальневосточные автомобилисты бросились скупать подержанные иномарки, ввезенные на территорию России до начала российской спецоперации на Украине. Так, в марте своих владельцев нашли 26 992 подержанных легковушки, хотя годом ранее частники и автосалоны реализовали только 13 000 машин.

По данным агентства «Автостат-Инфо», главным хитом дальневосточного рынка «бэушек» оказалась Toyota Corolla, спрос на которую рванул аж на 276% (продано 1880 авто). Второй результат показал внедорожник Toyota Land Cruiser, что нарастил популярность на 134% (1291 единица).

Также хорошо расходились Honda Fit, Toyota Pruis и Toyota Vitz. Вообще, по ту сторону Урала публика охотнее всего покупает именно «Тойоты» — в марте тираж этой марки составил 13 097 автомобилей. Для сравнения, подержанных «Ниссанов» и «Хонд» было суммарно куплено около 6 500.

И продолжая тему. За последние два месяца в России ощутимо подорожали не только новые автомобили, но и «бэушки». Даже за сомнительные с технической и юридической точек зрения машины продавцы просят бешеные деньги, а потому многие всерьез присматриваются к рынкам соседних стран.И наиболее привлекательным вариантом сегодня является Белоруссия. А почему, объяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».

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25 апреля 2022
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