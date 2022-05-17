Cервис такси Gett прекращает свою деятельность в России

Еще в марте компания начала реорганизацию своего бизнеса в нашей стране, параллельно остановив наем новых работников и выплатив зарплаты старым, причем раньше положенного срока. Сейчас же, в частности, из-за потери ряда крупных корпоративных клиентов, которые вынуждены были покинуть Россию, перевозчик решил удалиться и сам. Надо признать, что горевать тут особо не о чем, ибо на фоне конкурентов Gett всегда был выше по стоимости, но ничуть не лучше по качеству обслуживания.

Недавно, напомним, акционеры сервиса такси «Ситимобил» тоже приняли решение прекратить деятельность агрегатора.

Фактически монополистом в сегменте пассажирских перевозок в России остается «Яндекс. Такси», который, впрочем, на фоне последних событий в стране и мире снизил цены на свои услуги. Да, клиентам — хорошо, а вот водителям — наоборот, процент ведь остался на прежнем уровне. Именно поэтому эксперты прогнозируют увеличение числа иностранных граждан, приехавших работать шоферами из Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. Опыта у них нет, а потому аварий с участием машин такси будет в разы больше.

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