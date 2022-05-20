Почему россияне массово регистрируют грузовики в Казахстане

— Российские и белорусские компании регистрируются в Казахстане, получают казахстанские номера на большегрузы, выбирают бланки разрешений, так называемые «дозволы», и беспрепятственно въезжают в Европу и выезжают оттуда под флагом Казахстана, — заявил депутат нижней палаты Парламента республики Казахстан Максат Раманкулов.

При этом компании из Белоруссии и России оказались более расторопными, чем их казахстанские коллеги: как уверяет г-н Раманкулов, большая часть «дозволов» по неизвестной причине выдается именно фирмам из РФ и РФ.

В итоге, из-за дефицита разрешений услуги перевозчиков резко подорожали. В прошлом году за доставку груза из Европы транспортники брали 5—6 тысяч евро, а сейчас цены выросли до 10—15 тысяч. Понятно, что эти расходы ложатся на конечного потребителя.

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