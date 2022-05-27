Российские дилеры Renault готовятся к закрытию

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в дилерской структуре Renault, автосалоны обеспокоены перспективой остановки бизнеса: «вся сеть не выживет, есть угроза закрытия, череды банкротств».

Напомним, что на сегодняшний день в России работает свыше 150 дилерских центров Renault. Вероятно, многих из них ждет неминуемое закрытие.

Впрочем, владельцам французских машин вроде бы остерегаться нечего. Обслуживание автомобилей Renault в России возьмет на себя отечественный АВТОВАЗ. А вот хорошая это новость или плохая — покажет время.

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