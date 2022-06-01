Российские водители массово пренебрегают безопасностью детей в автомобилях

Согласно опросу Auto Mail, в котором приняло участие свыше 6000 человек, 67% из которых используют специальные автокресла для транспортировки маленьких пассажиров. 26% респондентов предпочитают бустеры, а 18% ограничиваются лишь ремнями безопасности, причем 7% — адаптерами для ремней.

Автомобильные кресла для своих отпрысков 78% водителей подбирают по весу и росту ребенка, 35% опираются на результаты специальных испытаний и краш-тестов. При этом 19% участников исследования выбирают удерживающие устройства по цене. Так, по 27% голосов было отдано изделиям стоимостью до 5000 рублей и до 10 000, 13% — до 3000 рублей. А еще 17% опрошенных изучают отзывы и рейтинги о конкретной продукции в глобальной Паутине.

Кстати, многие водители и пассажиры не знают и то, как им самим следует ездить в автомобиле. А в отдельно взятых регионах страны принципиально не соблюдают ПДД и не пристегиваются ремешками. В каких именно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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